SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / BotAlexForex
Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0 comentarios
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
330
Transacciones Rentables:
268 (81.21%)
Transacciones Irrentables:
62 (18.79%)
Mejor transacción:
59.19 EUR
Peor transacción:
-434.96 EUR
Beneficio Bruto:
529.43 EUR (173 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
93 (6.73 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
79.76 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
70.90%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
161
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
166 (50.30%)
Transacciones Cortas:
164 (49.70%)
Factor de Beneficio:
0.64
Beneficio Esperado:
-0.92 EUR
Beneficio medio:
1.98 EUR
Pérdidas medias:
-13.42 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.53 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-434.96 EUR (1)
Crecimiento al mes:
-60.67%
Trading algorítmico:
32%
Reducción de balance:
Absoluto:
329.09 EUR
Máxima:
526.24 EUR (70.16%)
Reducción relativa:
De balance:
70.16% (526.24 EUR)
De fondos:
3.05% (7.64 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +59.19 EUR
Peor transacción: -435 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.73 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -14.53 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LibertexCom-MT5 Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

No hay comentarios
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada