Total de Trades:
330
Transacciones Rentables:
268 (81.21%)
Transacciones Irrentables:
62 (18.79%)
Mejor transacción:
59.19 EUR
Peor transacción:
-434.96 EUR
Beneficio Bruto:
529.43 EUR (173 623 pips)
Pérdidas Brutas:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
93 (6.73 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
79.76 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
70.90%
Último trade:
15 horas
Trades a la semana:
161
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.57
Transacciones Largas:
166 (50.30%)
Transacciones Cortas:
164 (49.70%)
Factor de Beneficio:
0.64
Beneficio Esperado:
-0.92 EUR
Beneficio medio:
1.98 EUR
Pérdidas medias:
-13.42 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-14.53 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-434.96 EUR (1)
Crecimiento al mes:
-60.67%
Trading algorítmico:
32%
Reducción de balance:
Absoluto:
329.09 EUR
Máxima:
526.24 EUR (70.16%)
Reducción relativa:
De balance:
70.16% (526.24 EUR)
De fondos:
3.05% (7.64 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +59.19 EUR
Peor transacción: -435 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +6.73 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -14.53 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "LibertexCom-MT5 Real Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
No hay comentarios