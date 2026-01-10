SignauxSections
Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
330
Bénéfice trades:
268 (81.21%)
Perte trades:
62 (18.79%)
Meilleure transaction:
59.19 EUR
Pire transaction:
-434.96 EUR
Bénéfice brut:
529.43 EUR (173 623 pips)
Perte brute:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
93 (6.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
79.76 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
70.90%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
166 (50.30%)
Courts trades:
164 (49.70%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-0.92 EUR
Bénéfice moyen:
1.98 EUR
Perte moyenne:
-13.42 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-434.96 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-60.67%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
329.09 EUR
Maximal:
526.24 EUR (70.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.16% (526.24 EUR)
Par fonds propres:
3.05% (7.64 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +59.19 EUR
Pire transaction: -435 EUR
Gains consécutifs maximales: 18
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +6.73 EUR
Perte consécutive maximale: -14.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LibertexCom-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

Aucun avis
2026.01.10 09:51
2026.01.10 09:51
