- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
330
Bénéfice trades:
268 (81.21%)
Perte trades:
62 (18.79%)
Meilleure transaction:
59.19 EUR
Pire transaction:
-434.96 EUR
Bénéfice brut:
529.43 EUR (173 623 pips)
Perte brute:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Gains consécutifs maximales:
93 (6.73 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
79.76 EUR (18)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
70.90%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
161
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.57
Longs trades:
166 (50.30%)
Courts trades:
164 (49.70%)
Facteur de profit:
0.64
Rendement attendu:
-0.92 EUR
Bénéfice moyen:
1.98 EUR
Perte moyenne:
-13.42 EUR
Pertes consécutives maximales:
4 (-14.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-434.96 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-60.67%
Algo trading:
32%
Prélèvement par solde:
Absolu:
329.09 EUR
Maximal:
526.24 EUR (70.16%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
70.16% (526.24 EUR)
Par fonds propres:
3.05% (7.64 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LibertexCom-MT5 Real Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
