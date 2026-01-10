- Crescita
Trade:
330
Profit Trade:
268 (81.21%)
Loss Trade:
62 (18.79%)
Best Trade:
59.19 EUR
Worst Trade:
-434.96 EUR
Profitto lordo:
529.43 EUR (173 623 pips)
Perdita lorda:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (6.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
79.76 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
70.90%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
166 (50.30%)
Short Trade:
164 (49.70%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.92 EUR
Profitto medio:
1.98 EUR
Perdita media:
-13.42 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-14.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-434.96 EUR (1)
Crescita mensile:
-60.67%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
329.09 EUR
Massimale:
526.24 EUR (70.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.16% (526.24 EUR)
Per equità:
3.05% (7.64 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +59.19 EUR
Worst Trade: -435 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.53 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LibertexCom-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
Non ci sono recensioni