Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
268 (81.21%)
Loss Trade:
62 (18.79%)
Best Trade:
59.19 EUR
Worst Trade:
-434.96 EUR
Profitto lordo:
529.43 EUR (173 623 pips)
Perdita lorda:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Vincite massime consecutive:
93 (6.73 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
79.76 EUR (18)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
70.90%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
161
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.57
Long Trade:
166 (50.30%)
Short Trade:
164 (49.70%)
Fattore di profitto:
0.64
Profitto previsto:
-0.92 EUR
Profitto medio:
1.98 EUR
Perdita media:
-13.42 EUR
Massime perdite consecutive:
4 (-14.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-434.96 EUR (1)
Crescita mensile:
-60.67%
Algo trading:
32%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
329.09 EUR
Massimale:
526.24 EUR (70.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
70.16% (526.24 EUR)
Per equità:
3.05% (7.64 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +59.19 EUR
Worst Trade: -435 EUR
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +6.73 EUR
Massima perdita consecutiva: -14.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LibertexCom-MT5 Real Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

Non ci sono recensioni
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
