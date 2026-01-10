- Прирост
Всего трейдов:
330
Прибыльных трейдов:
268 (81.21%)
Убыточных трейдов:
62 (18.79%)
Лучший трейд:
59.19 EUR
Худший трейд:
-434.96 EUR
Общая прибыль:
529.43 EUR (173 623 pips)
Общий убыток:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Макс. серия выигрышей:
93 (6.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
79.76 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
70.90%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
161
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
166 (50.30%)
Коротких трейдов:
164 (49.70%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-0.92 EUR
Средняя прибыль:
1.98 EUR
Средний убыток:
-13.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-434.96 EUR (1)
Прирост в месяц:
-60.67%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
329.09 EUR
Максимальная:
526.24 EUR (70.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.16% (526.24 EUR)
По эквити:
3.05% (7.64 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +59.19 EUR
Худший трейд: -435 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.73 EUR
Макс. убыток в серии: -14.53 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LibertexCom-MT5 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
Нет отзывов