Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
330
Прибыльных трейдов:
268 (81.21%)
Убыточных трейдов:
62 (18.79%)
Лучший трейд:
59.19 EUR
Худший трейд:
-434.96 EUR
Общая прибыль:
529.43 EUR (173 623 pips)
Общий убыток:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Макс. серия выигрышей:
93 (6.73 EUR)
Макс. прибыль в серии:
79.76 EUR (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
70.90%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
161
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.57
Длинных трейдов:
166 (50.30%)
Коротких трейдов:
164 (49.70%)
Профит фактор:
0.64
Мат. ожидание:
-0.92 EUR
Средняя прибыль:
1.98 EUR
Средний убыток:
-13.42 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-14.53 EUR)
Макс. убыток в серии:
-434.96 EUR (1)
Прирост в месяц:
-60.67%
Алготрейдинг:
32%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
329.09 EUR
Максимальная:
526.24 EUR (70.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
70.16% (526.24 EUR)
По эквити:
3.05% (7.64 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +59.19 EUR
Худший трейд: -435 EUR
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +6.73 EUR
Макс. убыток в серии: -14.53 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "LibertexCom-MT5 Real Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

Нет отзывов
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
