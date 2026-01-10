- Crescimento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
268 (81.21%)
Negociações com perda:
62 (18.79%)
Melhor negociação:
59.19 EUR
Pior negociação:
-434.96 EUR
Lucro bruto:
529.43 EUR (173 623 pips)
Perda bruta:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (6.73 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
79.76 EUR (18)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
70.90%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
161
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
166 (50.30%)
Negociações curtas:
164 (49.70%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-0.92 EUR
Lucro médio:
1.98 EUR
Perda média:
-13.42 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.53 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-434.96 EUR (1)
Crescimento mensal:
-60.67%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
329.09 EUR
Máximo:
526.24 EUR (70.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.16% (526.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (7.64 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|184
|USDJPY
|39
|GBPJPY
|34
|EURUSD
|26
|AUDUSD
|25
|EURJPY
|12
|EURGBP
|4
|BTCUSD
|3
|FDAX
|1
|GBPCAD
|1
|GBPUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-332
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|2
|EURUSD
|5
|AUDUSD
|6
|EURJPY
|2
|EURGBP
|0
|BTCUSD
|-8
|FDAX
|-26
|GBPCAD
|0
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-5.3K
|USDJPY
|1.1K
|GBPJPY
|660
|EURUSD
|733
|AUDUSD
|774
|EURJPY
|483
|EURGBP
|34
|BTCUSD
|-503K
|FDAX
|-760
|GBPCAD
|22
|GBPUSD
|19
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Melhor negociação: +59.19 EUR
Pior negociação: -435 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.73 EUR
Máxima perda consecutiva: -14.53 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LibertexCom-MT5 Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren
der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.
Geeignet für Kleininvestoren
Traden bereits mit 100euro möglich.
