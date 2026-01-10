SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / BotAlexForex
Alexander Metzger

BotAlexForex

Alexander Metzger
0 comentários
7 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
330
Negociações com lucro:
268 (81.21%)
Negociações com perda:
62 (18.79%)
Melhor negociação:
59.19 EUR
Pior negociação:
-434.96 EUR
Lucro bruto:
529.43 EUR (173 623 pips)
Perda bruta:
-831.88 EUR (678 436 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
93 (6.73 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
79.76 EUR (18)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
70.90%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
161
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.57
Negociações longas:
166 (50.30%)
Negociações curtas:
164 (49.70%)
Fator de lucro:
0.64
Valor esperado:
-0.92 EUR
Lucro médio:
1.98 EUR
Perda média:
-13.42 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-14.53 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-434.96 EUR (1)
Crescimento mensal:
-60.67%
Algotrading:
32%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
329.09 EUR
Máximo:
526.24 EUR (70.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
70.16% (526.24 EUR)
Pelo Capital Líquido:
3.05% (7.64 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +59.19 EUR
Pior negociação: -435 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +6.73 EUR
Máxima perda consecutiva: -14.53 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "LibertexCom-MT5 Real Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

Sem comentários
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar