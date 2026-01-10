시그널섹션
Alexander Metzger

BotAlexForex

0 리뷰
7
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -55%
LibertexCom-MT5 Real Server
1:30
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
330
이익 거래:
268 (81.21%)
손실 거래:
62 (18.79%)
최고의 거래:
59.19 EUR
최악의 거래:
-434.96 EUR
총 수익:
529.43 EUR (173 623 pips)
총 손실:
-831.88 EUR (678 436 pips)
연속 최대 이익:
93 (6.73 EUR)
연속 최대 이익:
79.76 EUR (18)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
70.90%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
161
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
-0.57
롱(주식매수):
166 (50.30%)
숏(주식차입매도):
164 (49.70%)
수익 요인:
0.64
기대수익:
-0.92 EUR
평균 이익:
1.98 EUR
평균 손실:
-13.42 EUR
연속 최대 손실:
4 (-14.53 EUR)
연속 최대 손실:
-434.96 EUR (1)
월별 성장률:
-60.67%
Algo 트레이딩:
32%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
329.09 EUR
최대한의:
526.24 EUR (70.16%)
상대적 삭감:
잔고별:
70.16% (526.24 EUR)
자본금별:
3.05% (7.64 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 184
USDJPY 39
GBPJPY 34
EURUSD 26
AUDUSD 25
EURJPY 12
EURGBP 4
BTCUSD 3
FDAX 1
GBPCAD 1
GBPUSD 1
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -332
USDJPY 4
GBPJPY 2
EURUSD 5
AUDUSD 6
EURJPY 2
EURGBP 0
BTCUSD -8
FDAX -26
GBPCAD 0
GBPUSD 0
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -5.3K
USDJPY 1.1K
GBPJPY 660
EURUSD 733
AUDUSD 774
EURJPY 483
EURGBP 34
BTCUSD -503K
FDAX -760
GBPCAD 22
GBPUSD 19
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.19 EUR
최악의 거래: -435 EUR
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +6.73 EUR
연속 최대 손실: -14.53 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "LibertexCom-MT5 Real Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Automatisiertes Handeln mit Währungspaaren 

der Bot arbeitet mit den Geringst möglichem Einsatz und eröffnet in jedem Währungspaar automatisch eine Kaufen/Verkaufen Position so viele wie das Kapital erlaubt. nach erreichen TP wird direkt die nächste Position eröffnet.

Geeignet für Kleininvestoren

Traden bereits mit 100euro möglich.

리뷰 없음
2026.01.10 09:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 09:51
A large drawdown may occur on the account again
