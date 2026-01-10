SinyallerBölümler
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
0 inceleme
23 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
383
Kârla kapanan işlemler:
258 (67.36%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (32.64%)
En iyi işlem:
322.92 USD
En kötü işlem:
-154.25 USD
Brüt kâr:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Brüt zarar:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (431.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
449.30 USD (6)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
3.37%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
176 (45.95%)
Satış işlemleri:
207 (54.05%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.03 USD
Ortalama kâr:
11.23 USD
Ortalama zarar:
-23.27 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-277.25 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-512.86 USD (8)
Aylık büyüme:
21.40%
Yıllık tahmin:
259.64%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
787.97 USD
Maksimum:
1 224.38 USD (41.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.70% (1 224.38 USD)
Varlığa göre:
7.00% (174.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +322.92 USD
En kötü işlem: -154 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +431.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -277.25 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 11" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
İnceleme yok
