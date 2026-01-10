- 자본
트레이드:
383
이익 거래:
258 (67.36%)
손실 거래:
125 (32.64%)
최고의 거래:
322.92 USD
최악의 거래:
-154.25 USD
총 수익:
2 897.80 USD (61 692 pips)
총 손실:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
연속 최대 이익:
16 (431.56 USD)
연속 최대 이익:
449.30 USD (6)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
3.37%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
176 (45.95%)
숏(주식차입매도):
207 (54.05%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
11.23 USD
평균 손실:
-23.27 USD
연속 최대 손실:
10 (-277.25 USD)
연속 최대 손실:
-512.86 USD (8)
월별 성장률:
21.40%
연간 예측:
259.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
787.97 USD
최대한의:
1 224.38 USD (41.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.70% (1 224.38 USD)
자본금별:
7.00% (174.19 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|201
|EURGBP
|53
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|21
|GBPAUD
|17
|EURNZD
|15
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|12
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCHF
|2
|CL-OIL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|642
|EURGBP
|127
|GBPUSD
|477
|XAUUSD
|-549
|GBPAUD
|74
|EURNZD
|14
|USDCAD
|203
|AUDNZD
|-444
|AUDUSD
|-195
|BTCUSD
|-151
|EURUSD
|15
|USDJPY
|-196
|USDCHF
|1
|CL-OIL
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|713
|EURGBP
|4.1K
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|-7.3K
|GBPAUD
|4.9K
|EURNZD
|-429
|USDCAD
|156
|AUDNZD
|-8.3K
|AUDUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|-461K
|EURUSD
|262
|USDJPY
|-847
|USDCHF
|-4
|CL-OIL
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
최고의 거래: +322.92 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +431.56 USD
연속 최대 손실: -277.25 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|1.67 × 15
|
VantageInternational-Live 11
|3.58 × 2007
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|7.50 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|11.40 × 86
