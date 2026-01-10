시그널섹션
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
0 리뷰
23
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
383
이익 거래:
258 (67.36%)
손실 거래:
125 (32.64%)
최고의 거래:
322.92 USD
최악의 거래:
-154.25 USD
총 수익:
2 897.80 USD (61 692 pips)
총 손실:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
연속 최대 이익:
16 (431.56 USD)
연속 최대 이익:
449.30 USD (6)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
3.37%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
18
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
-0.01
롱(주식매수):
176 (45.95%)
숏(주식차입매도):
207 (54.05%)
수익 요인:
1.00
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
11.23 USD
평균 손실:
-23.27 USD
연속 최대 손실:
10 (-277.25 USD)
연속 최대 손실:
-512.86 USD (8)
월별 성장률:
21.40%
연간 예측:
259.64%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
787.97 USD
최대한의:
1 224.38 USD (41.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
41.70% (1 224.38 USD)
자본금별:
7.00% (174.19 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +322.92 USD
최악의 거래: -154 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +431.56 USD
연속 최대 손실: -277.25 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 11"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
리뷰 없음
