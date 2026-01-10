SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PX Kirin
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
0 Bewertungen
23 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
383
Gewinntrades:
258 (67.36%)
Verlusttrades:
125 (32.64%)
Bester Trade:
322.92 USD
Schlechtester Trade:
-154.25 USD
Bruttoprofit:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Bruttoverlust:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (431.56 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
449.30 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
3.37%
Letzter Trade:
15 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
-0.01
Long-Positionen:
176 (45.95%)
Short-Positionen:
207 (54.05%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.03 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-23.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-277.25 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-512.86 USD (8)
Wachstum pro Monat :
21.40%
Jahresprognose:
259.64%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
787.97 USD
Maximaler:
1 224.38 USD (41.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
41.70% (1 224.38 USD)
Kapital:
7.00% (174.19 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +322.92 USD
Schlechtester Trade: -154 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +431.56 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -277.25 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 11" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen