- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
258 (67.36%)
Loss Trade:
125 (32.64%)
Best Trade:
322.92 USD
Worst Trade:
-154.25 USD
Profitto lordo:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Perdita lorda:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (431.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
449.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
176 (45.95%)
Short Trade:
207 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
11.23 USD
Perdita media:
-23.27 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-277.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-512.86 USD (8)
Crescita mensile:
21.40%
Previsione annuale:
259.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
787.97 USD
Massimale:
1 224.38 USD (41.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.70% (1 224.38 USD)
Per equità:
7.00% (174.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|201
|EURGBP
|53
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|21
|GBPAUD
|17
|EURNZD
|15
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|12
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCHF
|2
|CL-OIL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|642
|EURGBP
|127
|GBPUSD
|477
|XAUUSD
|-549
|GBPAUD
|74
|EURNZD
|14
|USDCAD
|203
|AUDNZD
|-444
|AUDUSD
|-195
|BTCUSD
|-151
|EURUSD
|15
|USDJPY
|-196
|USDCHF
|1
|CL-OIL
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|713
|EURGBP
|4.1K
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|-7.3K
|GBPAUD
|4.9K
|EURNZD
|-429
|USDCAD
|156
|AUDNZD
|-8.3K
|AUDUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|-461K
|EURUSD
|262
|USDJPY
|-847
|USDCHF
|-4
|CL-OIL
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +322.92 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +431.56 USD
Massima perdita consecutiva: -277.25 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|1.67 × 15
|
VantageInternational-Live 11
|3.58 × 2007
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|7.50 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|11.40 × 86
