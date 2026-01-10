SegnaliSezioni
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
0 recensioni
23 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
383
Profit Trade:
258 (67.36%)
Loss Trade:
125 (32.64%)
Best Trade:
322.92 USD
Worst Trade:
-154.25 USD
Profitto lordo:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Perdita lorda:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (431.56 USD)
Massimo profitto consecutivo:
449.30 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.37%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
176 (45.95%)
Short Trade:
207 (54.05%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.03 USD
Profitto medio:
11.23 USD
Perdita media:
-23.27 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-277.25 USD)
Massima perdita consecutiva:
-512.86 USD (8)
Crescita mensile:
21.40%
Previsione annuale:
259.64%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
787.97 USD
Massimale:
1 224.38 USD (41.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.70% (1 224.38 USD)
Per equità:
7.00% (174.19 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +322.92 USD
Worst Trade: -154 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +431.56 USD
Massima perdita consecutiva: -277.25 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 11" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
Non ci sono recensioni
