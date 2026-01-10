Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 14 0.00 × 2 FBS-Real-9 0.00 × 1 Exness-Real17 0.11 × 9 ICMarketsSC-Live06 0.55 × 115 E8Funding-Demo 1.00 × 4 FusionMarkets-Demo 1.67 × 15 VantageInternational-Live 11 3.58 × 2007 VantageInternational-Demo 4.14 × 14 GMI-Live08 5.00 × 1 VantageInternational-Live 3 5.79 × 669 RadexMarkets-Real 6 7.50 × 6 RoboForex-ProCent-2 11.40 × 86 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou