SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / PX Kirin
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
0 avis
23 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
383
Bénéfice trades:
258 (67.36%)
Perte trades:
125 (32.64%)
Meilleure transaction:
322.92 USD
Pire transaction:
-154.25 USD
Bénéfice brut:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Perte brute:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (431.56 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
449.30 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
3.37%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
176 (45.95%)
Courts trades:
207 (54.05%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.03 USD
Bénéfice moyen:
11.23 USD
Perte moyenne:
-23.27 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-277.25 USD)
Perte consécutive maximale:
-512.86 USD (8)
Croissance mensuelle:
21.40%
Prévision annuelle:
259.64%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
787.97 USD
Maximal:
1 224.38 USD (41.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.70% (1 224.38 USD)
Par fonds propres:
7.00% (174.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +322.92 USD
Pire transaction: -154 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +431.56 USD
Perte consécutive maximale: -277.25 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 11" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire