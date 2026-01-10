- 成长
交易:
383
盈利交易:
258 (67.36%)
亏损交易:
125 (32.64%)
最好交易:
322.92 USD
最差交易:
-154.25 USD
毛利:
2 897.80 USD (61 692 pips)
毛利亏损:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
最大连续赢利:
16 (431.56 USD)
最大连续盈利:
449.30 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
3.37%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.01
长期交易:
176 (45.95%)
短期交易:
207 (54.05%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
11.23 USD
平均损失:
-23.27 USD
最大连续失误:
10 (-277.25 USD)
最大连续亏损:
-512.86 USD (8)
每月增长:
21.40%
年度预测:
259.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
787.97 USD
最大值:
1 224.38 USD (41.70%)
相对跌幅:
结余:
41.70% (1 224.38 USD)
净值:
7.00% (174.19 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|201
|EURGBP
|53
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|21
|GBPAUD
|17
|EURNZD
|15
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|12
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCHF
|2
|CL-OIL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|642
|EURGBP
|127
|GBPUSD
|477
|XAUUSD
|-549
|GBPAUD
|74
|EURNZD
|14
|USDCAD
|203
|AUDNZD
|-444
|AUDUSD
|-195
|BTCUSD
|-151
|EURUSD
|15
|USDJPY
|-196
|USDCHF
|1
|CL-OIL
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|713
|EURGBP
|4.1K
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|-7.3K
|GBPAUD
|4.9K
|EURNZD
|-429
|USDCAD
|156
|AUDNZD
|-8.3K
|AUDUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|-461K
|EURUSD
|262
|USDJPY
|-847
|USDCHF
|-4
|CL-OIL
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|1.67 × 15
|
VantageInternational-Live 11
|3.58 × 2007
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|7.50 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|11.40 × 86
