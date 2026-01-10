信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PX Kirin
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
23
0 / 0 USD
增长自 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
383
盈利交易:
258 (67.36%)
亏损交易:
125 (32.64%)
最好交易:
322.92 USD
最差交易:
-154.25 USD
毛利:
2 897.80 USD (61 692 pips)
毛利亏损:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
最大连续赢利:
16 (431.56 USD)
最大连续盈利:
449.30 USD (6)
夏普比率:
0.01
交易活动:
n/a
最大入金加载:
3.37%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
18
平均持有时间:
3 天
采收率:
-0.01
长期交易:
176 (45.95%)
短期交易:
207 (54.05%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.03 USD
平均利润:
11.23 USD
平均损失:
-23.27 USD
最大连续失误:
10 (-277.25 USD)
最大连续亏损:
-512.86 USD (8)
每月增长:
21.40%
年度预测:
259.64%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
787.97 USD
最大值:
1 224.38 USD (41.70%)
相对跌幅:
结余:
41.70% (1 224.38 USD)
净值:
7.00% (174.19 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +322.92 USD
最差交易: -154 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +431.56 USD
最大连续亏损: -277.25 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 11 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
