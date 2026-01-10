SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PX Kirin
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
0 comentarios
23 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
383
Transacciones Rentables:
258 (67.36%)
Transacciones Irrentables:
125 (32.64%)
Mejor transacción:
322.92 USD
Peor transacción:
-154.25 USD
Beneficio Bruto:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (431.56 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
449.30 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
3.37%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
-0.01
Transacciones Largas:
176 (45.95%)
Transacciones Cortas:
207 (54.05%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.03 USD
Beneficio medio:
11.23 USD
Pérdidas medias:
-23.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-277.25 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-512.86 USD (8)
Crecimiento al mes:
21.40%
Pronóstico anual:
259.64%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
787.97 USD
Máxima:
1 224.38 USD (41.70%)
Reducción relativa:
De balance:
41.70% (1 224.38 USD)
De fondos:
7.00% (174.19 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +322.92 USD
Peor transacción: -154 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +431.56 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -277.25 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 11" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada