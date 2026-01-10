- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
383
利益トレード:
258 (67.36%)
損失トレード:
125 (32.64%)
ベストトレード:
322.92 USD
最悪のトレード:
-154.25 USD
総利益:
2 897.80 USD (61 692 pips)
総損失:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
最大連続の勝ち:
16 (431.56 USD)
最大連続利益:
449.30 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
3.37%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
176 (45.95%)
短いトレード:
207 (54.05%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
11.23 USD
平均損失:
-23.27 USD
最大連続の負け:
10 (-277.25 USD)
最大連続損失:
-512.86 USD (8)
月間成長:
21.40%
年間予想:
259.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
787.97 USD
最大の:
1 224.38 USD (41.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.70% (1 224.38 USD)
エクイティによる:
7.00% (174.19 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|201
|EURGBP
|53
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|21
|GBPAUD
|17
|EURNZD
|15
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|12
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCHF
|2
|CL-OIL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|642
|EURGBP
|127
|GBPUSD
|477
|XAUUSD
|-549
|GBPAUD
|74
|EURNZD
|14
|USDCAD
|203
|AUDNZD
|-444
|AUDUSD
|-195
|BTCUSD
|-151
|EURUSD
|15
|USDJPY
|-196
|USDCHF
|1
|CL-OIL
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|713
|EURGBP
|4.1K
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|-7.3K
|GBPAUD
|4.9K
|EURNZD
|-429
|USDCAD
|156
|AUDNZD
|-8.3K
|AUDUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|-461K
|EURUSD
|262
|USDJPY
|-847
|USDCHF
|-4
|CL-OIL
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +322.92 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +431.56 USD
最大連続損失: -277.25 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|1.67 × 15
|
VantageInternational-Live 11
|3.58 × 2007
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|7.50 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|11.40 × 86
レビューなし