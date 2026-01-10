シグナルセクション
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
レビュー0件
23週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
383
利益トレード:
258 (67.36%)
損失トレード:
125 (32.64%)
ベストトレード:
322.92 USD
最悪のトレード:
-154.25 USD
総利益:
2 897.80 USD (61 692 pips)
総損失:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
最大連続の勝ち:
16 (431.56 USD)
最大連続利益:
449.30 USD (6)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
3.37%
最近のトレード:
15 時間前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
-0.01
長いトレード:
176 (45.95%)
短いトレード:
207 (54.05%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.03 USD
平均利益:
11.23 USD
平均損失:
-23.27 USD
最大連続の負け:
10 (-277.25 USD)
最大連続損失:
-512.86 USD (8)
月間成長:
21.40%
年間予想:
259.64%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
787.97 USD
最大の:
1 224.38 USD (41.70%)
比較ドローダウン:
残高による:
41.70% (1 224.38 USD)
エクイティによる:
7.00% (174.19 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +322.92 USD
最悪のトレード: -154 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +431.56 USD
最大連続損失: -277.25 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 11"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
レビューなし
