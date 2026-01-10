СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PX Kirin
Ka Wai Chiong

PX Kirin

Ka Wai Chiong
0 отзывов
23 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -0%
VantageInternational-Live 11
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
383
Прибыльных трейдов:
258 (67.36%)
Убыточных трейдов:
125 (32.64%)
Лучший трейд:
322.92 USD
Худший трейд:
-154.25 USD
Общая прибыль:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Общий убыток:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (431.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
449.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
3.37%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
176 (45.95%)
Коротких трейдов:
207 (54.05%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
11.23 USD
Средний убыток:
-23.27 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-277.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-512.86 USD (8)
Прирост в месяц:
21.40%
Годовой прогноз:
259.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
787.97 USD
Максимальная:
1 224.38 USD (41.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.70% (1 224.38 USD)
По эквити:
7.00% (174.19 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 201
EURGBP 53
GBPUSD 26
XAUUSD 21
GBPAUD 17
EURNZD 15
USDCAD 13
AUDNZD 12
AUDUSD 11
BTCUSD 5
EURUSD 4
USDJPY 2
USDCHF 2
CL-OIL 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 642
EURGBP 127
GBPUSD 477
XAUUSD -549
GBPAUD 74
EURNZD 14
USDCAD 203
AUDNZD -444
AUDUSD -195
BTCUSD -151
EURUSD 15
USDJPY -196
USDCHF 1
CL-OIL -29
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 713
EURGBP 4.1K
GBPUSD 11K
XAUUSD -7.3K
GBPAUD 4.9K
EURNZD -429
USDCAD 156
AUDNZD -8.3K
AUDUSD -1.8K
BTCUSD -461K
EURUSD 262
USDJPY -847
USDCHF -4
CL-OIL -1.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +322.92 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +431.56 USD
Макс. убыток в серии: -277.25 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 14
0.00 × 2
FBS-Real-9
0.00 × 1
Exness-Real17
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live06
0.55 × 115
E8Funding-Demo
1.00 × 4
FusionMarkets-Demo
1.67 × 15
VantageInternational-Live 11
3.58 × 2007
VantageInternational-Demo
4.14 × 14
GMI-Live08
5.00 × 1
VantageInternational-Live 3
5.79 × 669
RadexMarkets-Real 6
7.50 × 6
RoboForex-ProCent-2
11.40 × 86
Нет отзывов
