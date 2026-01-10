- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
383
Прибыльных трейдов:
258 (67.36%)
Убыточных трейдов:
125 (32.64%)
Лучший трейд:
322.92 USD
Худший трейд:
-154.25 USD
Общая прибыль:
2 897.80 USD (61 692 pips)
Общий убыток:
-2 909.12 USD (521 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (431.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
449.30 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
3.37%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
-0.01
Длинных трейдов:
176 (45.95%)
Коротких трейдов:
207 (54.05%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
-0.03 USD
Средняя прибыль:
11.23 USD
Средний убыток:
-23.27 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-277.25 USD)
Макс. убыток в серии:
-512.86 USD (8)
Прирост в месяц:
21.40%
Годовой прогноз:
259.64%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
787.97 USD
Максимальная:
1 224.38 USD (41.70%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
41.70% (1 224.38 USD)
По эквити:
7.00% (174.19 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|201
|EURGBP
|53
|GBPUSD
|26
|XAUUSD
|21
|GBPAUD
|17
|EURNZD
|15
|USDCAD
|13
|AUDNZD
|12
|AUDUSD
|11
|BTCUSD
|5
|EURUSD
|4
|USDJPY
|2
|USDCHF
|2
|CL-OIL
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|642
|EURGBP
|127
|GBPUSD
|477
|XAUUSD
|-549
|GBPAUD
|74
|EURNZD
|14
|USDCAD
|203
|AUDNZD
|-444
|AUDUSD
|-195
|BTCUSD
|-151
|EURUSD
|15
|USDJPY
|-196
|USDCHF
|1
|CL-OIL
|-29
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|713
|EURGBP
|4.1K
|GBPUSD
|11K
|XAUUSD
|-7.3K
|GBPAUD
|4.9K
|EURNZD
|-429
|USDCAD
|156
|AUDNZD
|-8.3K
|AUDUSD
|-1.8K
|BTCUSD
|-461K
|EURUSD
|262
|USDJPY
|-847
|USDCHF
|-4
|CL-OIL
|-1.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +322.92 USD
Худший трейд: -154 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +431.56 USD
Макс. убыток в серии: -277.25 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 11" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 14
|0.00 × 2
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live06
|0.55 × 115
|
E8Funding-Demo
|1.00 × 4
|
FusionMarkets-Demo
|1.67 × 15
|
VantageInternational-Live 11
|3.58 × 2007
|
VantageInternational-Demo
|4.14 × 14
|
GMI-Live08
|5.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|5.79 × 669
|
RadexMarkets-Real 6
|7.50 × 6
|
RoboForex-ProCent-2
|11.40 × 86
Нет отзывов