İşlemler:
1 605
Kârla kapanan işlemler:
1 144 (71.27%)
Zararla kapanan işlemler:
461 (28.72%)
En iyi işlem:
594.93 USD
En kötü işlem:
-151.80 USD
Brüt kâr:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Brüt zarar:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (180.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 723.82 USD (11)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
186
Ort. tutma süresi:
8 dakika
Düzelme faktörü:
2.46
Alış işlemleri:
1 036 (64.55%)
Satış işlemleri:
569 (35.45%)
Kâr faktörü:
1.63
Beklenen getiri:
2.80 USD
Ortalama kâr:
10.10 USD
Ortalama zarar:
-15.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 822.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 822.70 USD (18)
Aylık büyüme:
35.33%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 822.70 USD (11.95%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.79% (1 822.70 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD
1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD
4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD
49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +594.93 USD
En kötü işlem: -152 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 18
Maksimum ardışık kâr: +180.24 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 822.70 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
