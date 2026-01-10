- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 605
盈利交易:
1 144 (71.27%)
亏损交易:
461 (28.72%)
最好交易:
594.93 USD
最差交易:
-151.80 USD
毛利:
11 556.79 USD (234 723 pips)
毛利亏损:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
最大连续赢利:
26 (180.24 USD)
最大连续盈利:
1 723.82 USD (11)
夏普比率:
0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
186
平均持有时间:
8 分钟
采收率:
2.46
长期交易:
1 036 (64.55%)
短期交易:
569 (35.45%)
利润因子:
1.63
预期回报:
2.80 USD
平均利润:
10.10 USD
平均损失:
-15.33 USD
最大连续失误:
18 (-1 822.70 USD)
最大连续亏损:
-1 822.70 USD (18)
每月增长:
35.33%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
1 822.70 USD (11.95%)
相对跌幅:
结余:
12.79% (1 822.70 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +594.93 USD
最差交易: -152 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 18
最大连续盈利: +180.24 USD
最大连续亏损: -1 822.70 USD
