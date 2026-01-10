- Incremento
Total de Trades:
1 605
Transacciones Rentables:
1 144 (71.27%)
Transacciones Irrentables:
461 (28.72%)
Mejor transacción:
594.93 USD
Peor transacción:
-151.80 USD
Beneficio Bruto:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Pérdidas Brutas:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (180.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 723.82 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
186
Tiempo medio de espera:
8 minutos
Factor de Recuperación:
2.46
Transacciones Largas:
1 036 (64.55%)
Transacciones Cortas:
569 (35.45%)
Factor de Beneficio:
1.63
Beneficio Esperado:
2.80 USD
Beneficio medio:
10.10 USD
Pérdidas medias:
-15.33 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-1 822.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 822.70 USD (18)
Crecimiento al mes:
35.33%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
1 822.70 USD (11.95%)
Reducción relativa:
De balance:
12.79% (1 822.70 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +594.93 USD
Peor transacción: -152 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 18
Beneficio máximo consecutivo: +180.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 822.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TradeMaxGlobal-Live12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
