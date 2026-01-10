- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 605
Gewinntrades:
1 144 (71.27%)
Verlusttrades:
461 (28.72%)
Bester Trade:
594.93 USD
Schlechtester Trade:
-151.80 USD
Bruttoprofit:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Bruttoverlust:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (180.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 723.82 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
186
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
1 036 (64.55%)
Short-Positionen:
569 (35.45%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
2.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-1 822.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 822.70 USD (18)
Wachstum pro Monat :
35.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 822.70 USD (11.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.79% (1 822.70 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +594.93 USD
Schlechtester Trade: -152 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 822.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
Keine Bewertungen