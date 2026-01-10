SignaleKategorien
Heng Zhou

DUO999

Heng Zhou
0 Bewertungen
7 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 47%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 605
Gewinntrades:
1 144 (71.27%)
Verlusttrades:
461 (28.72%)
Bester Trade:
594.93 USD
Schlechtester Trade:
-151.80 USD
Bruttoprofit:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Bruttoverlust:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (180.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 723.82 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
14 Stunden
Trades pro Woche:
186
Durchschn. Haltezeit:
8 Minuten
Erholungsfaktor:
2.46
Long-Positionen:
1 036 (64.55%)
Short-Positionen:
569 (35.45%)
Profit-Faktor:
1.63
Mathematische Gewinnerwartung:
2.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.33 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-1 822.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 822.70 USD (18)
Wachstum pro Monat :
35.33%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
1 822.70 USD (11.95%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.79% (1 822.70 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1605
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 4.5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 49K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +594.93 USD
Schlechtester Trade: -152 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 18
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 822.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TradeMaxGlobal-Live12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Keine Bewertungen
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
