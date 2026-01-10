- 成長
トレード:
1 605
利益トレード:
1 144 (71.27%)
損失トレード:
461 (28.72%)
ベストトレード:
594.93 USD
最悪のトレード:
-151.80 USD
総利益:
11 556.79 USD (234 723 pips)
総損失:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
最大連続の勝ち:
26 (180.24 USD)
最大連続利益:
1 723.82 USD (11)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
14 時間前
1週間当たりの取引:
186
平均保有時間:
8 分
リカバリーファクター:
2.46
長いトレード:
1 036 (64.55%)
短いトレード:
569 (35.45%)
プロフィットファクター:
1.63
期待されたペイオフ:
2.80 USD
平均利益:
10.10 USD
平均損失:
-15.33 USD
最大連続の負け:
18 (-1 822.70 USD)
最大連続損失:
-1 822.70 USD (18)
月間成長:
35.33%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
1 822.70 USD (11.95%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.79% (1 822.70 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +594.93 USD
最悪のトレード: -152 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 18
最大連続利益: +180.24 USD
最大連続損失: -1 822.70 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TradeMaxGlobal-Live12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
