- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 605
Profit Trade:
1 144 (71.27%)
Loss Trade:
461 (28.72%)
Best Trade:
594.93 USD
Worst Trade:
-151.80 USD
Profitto lordo:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Perdita lorda:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (180.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 723.82 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
186
Tempo di attesa medio:
8 minuti
Fattore di recupero:
2.46
Long Trade:
1 036 (64.55%)
Short Trade:
569 (35.45%)
Fattore di profitto:
1.63
Profitto previsto:
2.80 USD
Profitto medio:
10.10 USD
Perdita media:
-15.33 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 822.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 822.70 USD (18)
Crescita mensile:
35.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 822.70 USD (11.95%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.79% (1 822.70 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +594.93 USD
Worst Trade: -152 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 18
Massimo profitto consecutivo: +180.24 USD
Massima perdita consecutiva: -1 822.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
Non ci sono recensioni