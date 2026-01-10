- 자본
- 축소
트레이드:
1 605
이익 거래:
1 144 (71.27%)
손실 거래:
461 (28.72%)
최고의 거래:
594.93 USD
최악의 거래:
-151.80 USD
총 수익:
11 556.79 USD (234 723 pips)
총 손실:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
연속 최대 이익:
26 (180.24 USD)
연속 최대 이익:
1 723.82 USD (11)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
19 시간 전
주별 거래 수:
186
평균 유지 시간:
8 분
회복 요인:
2.46
롱(주식매수):
1 036 (64.55%)
숏(주식차입매도):
569 (35.45%)
수익 요인:
1.63
기대수익:
2.80 USD
평균 이익:
10.10 USD
평균 손실:
-15.33 USD
연속 최대 손실:
18 (-1 822.70 USD)
연속 최대 손실:
-1 822.70 USD (18)
월별 성장률:
35.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
1 822.70 USD (11.95%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.79% (1 822.70 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +594.93 USD
최악의 거래: -152 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 18
연속 최대 이익: +180.24 USD
연속 최대 손실: -1 822.70 USD
리뷰 없음