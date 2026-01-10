- Crescimento
Negociações:
1 605
Negociações com lucro:
1 144 (71.27%)
Negociações com perda:
461 (28.72%)
Melhor negociação:
594.93 USD
Pior negociação:
-151.80 USD
Lucro bruto:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Perda bruta:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (180.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 723.82 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
14 horas atrás
Negociações por semana:
186
Tempo médio de espera:
8 minutos
Fator de recuperação:
2.46
Negociações longas:
1 036 (64.55%)
Negociações curtas:
569 (35.45%)
Fator de lucro:
1.63
Valor esperado:
2.80 USD
Lucro médio:
10.10 USD
Perda média:
-15.33 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-1 822.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 822.70 USD (18)
Crescimento mensal:
35.33%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
1 822.70 USD (11.95%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
12.79% (1 822.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TradeMaxGlobal-Live12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TradeMaxGlobal-Live11
|1.29 × 28
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.51 × 51
