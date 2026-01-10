- Прирост
Всего трейдов:
1 605
Прибыльных трейдов:
1 144 (71.27%)
Убыточных трейдов:
461 (28.72%)
Лучший трейд:
594.93 USD
Худший трейд:
-151.80 USD
Общая прибыль:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Общий убыток:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (180.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 723.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
186
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
1 036 (64.55%)
Коротких трейдов:
569 (35.45%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
10.10 USD
Средний убыток:
-15.33 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 822.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 822.70 USD (18)
Прирост в месяц:
35.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 822.70 USD (11.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.79% (1 822.70 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
Символ
Сделки
Sell
Buy
XAUUSD
1605
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ
Общая прибыль, USD
Убыток, USD
Прибыль, USD
XAUUSD
4.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ
Общая прибыль, pips
Убыток, pips
Прибыль, pips
XAUUSD
49K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +594.93 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +180.24 USD
Макс. убыток в серии: -1 822.70 USD
