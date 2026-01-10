СигналыРазделы
Heng Zhou

DUO999

Heng Zhou
0 отзывов
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 47%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 605
Прибыльных трейдов:
1 144 (71.27%)
Убыточных трейдов:
461 (28.72%)
Лучший трейд:
594.93 USD
Худший трейд:
-151.80 USD
Общая прибыль:
11 556.79 USD (234 723 pips)
Общий убыток:
-7 068.95 USD (185 336 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (180.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 723.82 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
186
Ср. время удержания:
8 минут
Фактор восстановления:
2.46
Длинных трейдов:
1 036 (64.55%)
Коротких трейдов:
569 (35.45%)
Профит фактор:
1.63
Мат. ожидание:
2.80 USD
Средняя прибыль:
10.10 USD
Средний убыток:
-15.33 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 822.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 822.70 USD (18)
Прирост в месяц:
35.33%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
1 822.70 USD (11.95%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
12.79% (1 822.70 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1605
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 4.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 49K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +594.93 USD
Худший трейд: -152 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 18
Макс. прибыль в серии: +180.24 USD
Макс. убыток в серии: -1 822.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TradeMaxGlobal-Live12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TradeMaxGlobal-Live11
1.29 × 28
TradeMaxGlobal-Live12
1.51 × 51
Нет отзывов
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
