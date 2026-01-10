SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / BabytraderFX
Punh Pitakthanangkool

BabytraderFX

Punh Pitakthanangkool
0 inceleme
3 hafta
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 14
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
8 (47.05%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (52.94%)
En iyi işlem:
464.98 THB
En kötü işlem:
-103.33 THB
Brüt kâr:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Brüt zarar:
-638.52 THB (13 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (407.01 THB)
Maksimum ardışık kâr:
1 266.70 THB (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
15 (88.24%)
Satış işlemleri:
2 (11.76%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
64.30 THB
Ortalama kâr:
216.45 THB
Ortalama zarar:
-70.95 THB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-402.15 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-402.15 THB (4)
Aylık büyüme:
109.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
186.72 THB
Maksimum:
402.15 THB (32.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 THB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 THB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDm# 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDm# 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDm# 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +464.98 THB
En kötü işlem: -103 THB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +407.01 THB
Maksimum ardışık zarar: -402.15 THB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol