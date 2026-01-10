- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
17
Kârla kapanan işlemler:
8 (47.05%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (52.94%)
En iyi işlem:
464.98 THB
En kötü işlem:
-103.33 THB
Brüt kâr:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Brüt zarar:
-638.52 THB (13 780 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (407.01 THB)
Maksimum ardışık kâr:
1 266.70 THB (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
19 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
2.72
Alış işlemleri:
15 (88.24%)
Satış işlemleri:
2 (11.76%)
Kâr faktörü:
2.71
Beklenen getiri:
64.30 THB
Ortalama kâr:
216.45 THB
Ortalama zarar:
-70.95 THB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-402.15 THB)
Maksimum ardışık zarar:
-402.15 THB (4)
Aylık büyüme:
109.31%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
186.72 THB
Maksimum:
402.15 THB (32.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 THB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 THB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +464.98 THB
En kötü işlem: -103 THB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +407.01 THB
Maksimum ardışık zarar: -402.15 THB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-MT5 14" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
