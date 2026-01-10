SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / BabytraderFX
Punh Pitakthanangkool

BabytraderFX

Punh Pitakthanangkool
0 avis
3 semaines
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
17
Bénéfice trades:
8 (47.05%)
Perte trades:
9 (52.94%)
Meilleure transaction:
464.98 THB
Pire transaction:
-103.33 THB
Bénéfice brut:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Perte brute:
-638.52 THB (13 780 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (407.01 THB)
Bénéfice consécutif maximal:
1 266.70 THB (3)
Ratio de Sharpe:
0.34
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
2.72
Longs trades:
15 (88.24%)
Courts trades:
2 (11.76%)
Facteur de profit:
2.71
Rendement attendu:
64.30 THB
Bénéfice moyen:
216.45 THB
Perte moyenne:
-70.95 THB
Pertes consécutives maximales:
4 (-402.15 THB)
Perte consécutive maximale:
-402.15 THB (4)
Croissance mensuelle:
109.31%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
186.72 THB
Maximal:
402.15 THB (32.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 THB)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 THB)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDm# 17
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDm# 35
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDm# 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-MT5 14" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
