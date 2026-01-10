- 成长
交易:
17
盈利交易:
8 (47.05%)
亏损交易:
9 (52.94%)
最好交易:
464.98 THB
最差交易:
-103.33 THB
毛利:
1 731.57 THB (34 224 pips)
毛利亏损:
-638.52 THB (13 780 pips)
最大连续赢利:
4 (407.01 THB)
最大连续盈利:
1 266.70 THB (3)
夏普比率:
0.34
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
18 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
8 小时
采收率:
2.72
长期交易:
15 (88.24%)
短期交易:
2 (11.76%)
利润因子:
2.71
预期回报:
64.30 THB
平均利润:
216.45 THB
平均损失:
-70.95 THB
最大连续失误:
4 (-402.15 THB)
最大连续亏损:
-402.15 THB (4)
每月增长:
109.31%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
186.72 THB
最大值:
402.15 THB (32.74%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 THB)
净值:
0.00% (0.00 THB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +464.98 THB
最差交易: -103 THB
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +407.01 THB
最大连续亏损: -402.15 THB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-MT5 14 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
