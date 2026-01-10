- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
17
Transacciones Rentables:
8 (47.05%)
Transacciones Irrentables:
9 (52.94%)
Mejor transacción:
464.98 THB
Peor transacción:
-103.33 THB
Beneficio Bruto:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Pérdidas Brutas:
-638.52 THB (13 780 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (407.01 THB)
Beneficio máximo consecutivo:
1 266.70 THB (3)
Ratio de Sharpe:
0.34
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
21 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
2.72
Transacciones Largas:
15 (88.24%)
Transacciones Cortas:
2 (11.76%)
Factor de Beneficio:
2.71
Beneficio Esperado:
64.30 THB
Beneficio medio:
216.45 THB
Pérdidas medias:
-70.95 THB
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-402.15 THB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-402.15 THB (4)
Crecimiento al mes:
109.31%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
186.72 THB
Máxima:
402.15 THB (32.74%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 THB)
De fondos:
0.00% (0.00 THB)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-MT5 14" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
