- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
17
Profit Trade:
8 (47.05%)
Loss Trade:
9 (52.94%)
Best Trade:
464.98 THB
Worst Trade:
-103.33 THB
Profitto lordo:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Perdita lorda:
-638.52 THB (13 780 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (407.01 THB)
Massimo profitto consecutivo:
1 266.70 THB (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
2.72
Long Trade:
15 (88.24%)
Short Trade:
2 (11.76%)
Fattore di profitto:
2.71
Profitto previsto:
64.30 THB
Profitto medio:
216.45 THB
Perdita media:
-70.95 THB
Massime perdite consecutive:
4 (-402.15 THB)
Massima perdita consecutiva:
-402.15 THB (4)
Crescita mensile:
109.31%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
186.72 THB
Massimale:
402.15 THB (32.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 THB)
Per equità:
0.00% (0.00 THB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +464.98 THB
Worst Trade: -103 THB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +407.01 THB
Massima perdita consecutiva: -402.15 THB
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-MT5 14" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni