- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
8 (47.05%)
Negociações com perda:
9 (52.94%)
Melhor negociação:
464.98 THB
Pior negociação:
-103.33 THB
Lucro bruto:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Perda bruta:
-638.52 THB (13 780 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (407.01 THB)
Máximo lucro consecutivo:
1 266.70 THB (3)
Índice de Sharpe:
0.34
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
2.72
Negociações longas:
15 (88.24%)
Negociações curtas:
2 (11.76%)
Fator de lucro:
2.71
Valor esperado:
64.30 THB
Lucro médio:
216.45 THB
Perda média:
-70.95 THB
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-402.15 THB)
Máxima perda consecutiva:
-402.15 THB (4)
Crescimento mensal:
109.31%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
186.72 THB
Máximo:
402.15 THB (32.74%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 THB)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 THB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +464.98 THB
Pior negociação: -103 THB
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +407.01 THB
Máxima perda consecutiva: -402.15 THB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-MT5 14" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários