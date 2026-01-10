- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
8 (47.05%)
損失トレード:
9 (52.94%)
ベストトレード:
464.98 THB
最悪のトレード:
-103.33 THB
総利益:
1 731.57 THB (34 224 pips)
総損失:
-638.52 THB (13 780 pips)
最大連続の勝ち:
4 (407.01 THB)
最大連続利益:
1 266.70 THB (3)
シャープレシオ:
0.34
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
18 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
2.72
長いトレード:
15 (88.24%)
短いトレード:
2 (11.76%)
プロフィットファクター:
2.71
期待されたペイオフ:
64.30 THB
平均利益:
216.45 THB
平均損失:
-70.95 THB
最大連続の負け:
4 (-402.15 THB)
最大連続損失:
-402.15 THB (4)
月間成長:
109.31%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
186.72 THB
最大の:
402.15 THB (32.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.00% (0.00 THB)
エクイティによる:
0.00% (0.00 THB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +464.98 THB
最悪のトレード: -103 THB
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +407.01 THB
最大連続損失: -402.15 THB
