- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
8 (47.05%)
Убыточных трейдов:
9 (52.94%)
Лучший трейд:
464.98 THB
Худший трейд:
-103.33 THB
Общая прибыль:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Общий убыток:
-638.52 THB (13 780 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (407.01 THB)
Макс. прибыль в серии:
1 266.70 THB (3)
Коэффициент Шарпа:
0.34
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
2.72
Длинных трейдов:
15 (88.24%)
Коротких трейдов:
2 (11.76%)
Профит фактор:
2.71
Мат. ожидание:
64.30 THB
Средняя прибыль:
216.45 THB
Средний убыток:
-70.95 THB
Макс. серия проигрышей:
4 (-402.15 THB)
Макс. убыток в серии:
-402.15 THB (4)
Прирост в месяц:
109.31%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
186.72 THB
Максимальная:
402.15 THB (32.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 THB)
По эквити:
0.00% (0.00 THB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +464.98 THB
Худший трейд: -103 THB
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +407.01 THB
Макс. убыток в серии: -402.15 THB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-MT5 14" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
