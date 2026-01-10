- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
8 (47.05%)
손실 거래:
9 (52.94%)
최고의 거래:
464.98 THB
최악의 거래:
-103.33 THB
총 수익:
1 731.57 THB (34 224 pips)
총 손실:
-638.52 THB (13 780 pips)
연속 최대 이익:
4 (407.01 THB)
연속 최대 이익:
1 266.70 THB (3)
샤프 비율:
0.34
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
24 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
8 시간
회복 요인:
2.72
롱(주식매수):
15 (88.24%)
숏(주식차입매도):
2 (11.76%)
수익 요인:
2.71
기대수익:
64.30 THB
평균 이익:
216.45 THB
평균 손실:
-70.95 THB
연속 최대 손실:
4 (-402.15 THB)
연속 최대 손실:
-402.15 THB (4)
월별 성장률:
109.31%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
186.72 THB
최대한의:
402.15 THB (32.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.00% (0.00 THB)
자본금별:
0.00% (0.00 THB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +464.98 THB
최악의 거래: -103 THB
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +407.01 THB
연속 최대 손실: -402.15 THB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-MT5 14"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
