Punh Pitakthanangkool

BabytraderFX

Punh Pitakthanangkool
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
0%
XMGlobal-MT5 14
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
8 (47.05%)
Verlusttrades:
9 (52.94%)
Bester Trade:
464.98 THB
Schlechtester Trade:
-103.33 THB
Bruttoprofit:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Bruttoverlust:
-638.52 THB (13 780 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (407.01 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 266.70 THB (3)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
15 (88.24%)
Short-Positionen:
2 (11.76%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
64.30 THB
Durchschnittlicher Profit:
216.45 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-70.95 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-402.15 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-402.15 THB (4)
Wachstum pro Monat :
109.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
186.72 THB
Maximaler:
402.15 THB (32.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 THB)
Kapital:
0.00% (0.00 THB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDm# 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDm# 35
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDm# 20K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +464.98 THB
Schlechtester Trade: -103 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +407.01 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -402.15 THB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 14" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

2026.01.10 07:49
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2026.01.10 07:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 07:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
