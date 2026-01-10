- Wachstum
Trades insgesamt:
17
Gewinntrades:
8 (47.05%)
Verlusttrades:
9 (52.94%)
Bester Trade:
464.98 THB
Schlechtester Trade:
-103.33 THB
Bruttoprofit:
1 731.57 THB (34 224 pips)
Bruttoverlust:
-638.52 THB (13 780 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (407.01 THB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 266.70 THB (3)
Sharpe Ratio:
0.34
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
18 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
2.72
Long-Positionen:
15 (88.24%)
Short-Positionen:
2 (11.76%)
Profit-Faktor:
2.71
Mathematische Gewinnerwartung:
64.30 THB
Durchschnittlicher Profit:
216.45 THB
Durchschnittlicher Verlust:
-70.95 THB
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-402.15 THB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-402.15 THB (4)
Wachstum pro Monat :
109.31%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
186.72 THB
Maximaler:
402.15 THB (32.74%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 THB)
Kapital:
0.00% (0.00 THB)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLDm#
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLDm#
|35
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLDm#
|20K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
Bester Trade: +464.98 THB
Schlechtester Trade: -103 THB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +407.01 THB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -402.15 THB
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-MT5 14" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
