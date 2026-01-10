- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 570
Kârla kapanan işlemler:
887 (56.49%)
Zararla kapanan işlemler:
683 (43.50%)
En iyi işlem:
3 219.81 USD
En kötü işlem:
-822.61 USD
Brüt kâr:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Brüt zarar:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (123.30 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 109.69 USD (4)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
1570
Ort. tutma süresi:
11 dakika
Düzelme faktörü:
8.70
Alış işlemleri:
762 (48.54%)
Satış işlemleri:
808 (51.46%)
Kâr faktörü:
2.30
Beklenen getiri:
20.02 USD
Ortalama kâr:
62.69 USD
Ortalama zarar:
-35.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-3 611.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 611.76 USD (8)
Aylık büyüme:
0.95%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
370.23 USD
Maksimum:
3 611.76 USD (0.11%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.11% (3 611.76 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 219.81 USD
En kötü işlem: -823 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +123.30 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 611.76 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "GinzoNetwork-Trade" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
涓涓细流，汇聚成川……
İnceleme yok