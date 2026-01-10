SignauxSections
Li Min Lin

Tiny stream

Li Min Lin
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
croissance depuis 2026 1%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 570
Bénéfice trades:
887 (56.49%)
Perte trades:
683 (43.50%)
Meilleure transaction:
3 219.81 USD
Pire transaction:
-822.61 USD
Bénéfice brut:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Perte brute:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (123.30 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 109.69 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
1570
Temps de détention moyen:
11 minutes
Facteur de récupération:
8.70
Longs trades:
762 (48.54%)
Courts trades:
808 (51.46%)
Facteur de profit:
2.30
Rendement attendu:
20.02 USD
Bénéfice moyen:
62.69 USD
Perte moyenne:
-35.39 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-3 611.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 611.76 USD (8)
Croissance mensuelle:
0.95%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
370.23 USD
Maximal:
3 611.76 USD (0.11%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.11% (3 611.76 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.UScent 1570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.UScent 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.UScent 9.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 219.81 USD
Pire transaction: -823 USD
Gains consécutifs maximales: 4
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +123.30 USD
Perte consécutive maximale: -3 611.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GinzoNetwork-Trade" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

涓涓细流，汇聚成川……
Aucun avis
2026.01.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
