- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 570
利益トレード:
887 (56.49%)
損失トレード:
683 (43.50%)
ベストトレード:
3 219.81 USD
最悪のトレード:
-822.61 USD
総利益:
55 607.29 USD (212 646 pips)
総損失:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
最大連続の勝ち:
5 (123.30 USD)
最大連続利益:
5 109.69 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
23 時間前
1週間当たりの取引:
1570
平均保有時間:
11 分
リカバリーファクター:
8.70
長いトレード:
762 (48.54%)
短いトレード:
808 (51.46%)
プロフィットファクター:
2.30
期待されたペイオフ:
20.02 USD
平均利益:
62.69 USD
平均損失:
-35.39 USD
最大連続の負け:
8 (-3 611.76 USD)
最大連続損失:
-3 611.76 USD (8)
月間成長:
0.95%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
370.23 USD
最大の:
3 611.76 USD (0.11%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (3 611.76 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- ドローダウン
ベストトレード: +3 219.81 USD
最悪のトレード: -823 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +123.30 USD
最大連続損失: -3 611.76 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"GinzoNetwork-Trade"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
