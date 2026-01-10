SinaisSeções
Li Min Lin

Tiny stream

Li Min Lin
0 comentários
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2026 1%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 570
Negociações com lucro:
887 (56.49%)
Negociações com perda:
683 (43.50%)
Melhor negociação:
3 219.81 USD
Pior negociação:
-822.61 USD
Lucro bruto:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Perda bruta:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (123.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 109.69 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
1570
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
8.70
Negociações longas:
762 (48.54%)
Negociações curtas:
808 (51.46%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
20.02 USD
Lucro médio:
62.69 USD
Perda média:
-35.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 611.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 611.76 USD (8)
Crescimento mensal:
0.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
370.23 USD
Máximo:
3 611.76 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (3 611.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.UScent 1570
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.UScent 31K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.UScent 9.6K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +3 219.81 USD
Pior negociação: -823 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +123.30 USD
Máxima perda consecutiva: -3 611.76 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

涓涓细流，汇聚成川……
2026.01.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
