- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 570
Negociações com lucro:
887 (56.49%)
Negociações com perda:
683 (43.50%)
Melhor negociação:
3 219.81 USD
Pior negociação:
-822.61 USD
Lucro bruto:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Perda bruta:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (123.30 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 109.69 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
0.00%
Último negócio:
22 horas atrás
Negociações por semana:
1570
Tempo médio de espera:
11 minutos
Fator de recuperação:
8.70
Negociações longas:
762 (48.54%)
Negociações curtas:
808 (51.46%)
Fator de lucro:
2.30
Valor esperado:
20.02 USD
Lucro médio:
62.69 USD
Perda média:
-35.39 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-3 611.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 611.76 USD (8)
Crescimento mensal:
0.95%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
370.23 USD
Máximo:
3 611.76 USD (0.11%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (3 611.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.00% (0.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "GinzoNetwork-Trade" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
