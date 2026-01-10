- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 570
Gewinntrades:
887 (56.49%)
Verlusttrades:
683 (43.50%)
Bester Trade:
3 219.81 USD
Schlechtester Trade:
-822.61 USD
Bruttoprofit:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Bruttoverlust:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (123.30 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 109.69 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
n/a
Max deposit load:
0.00%
Letzter Trade:
23 Stunden
Trades pro Woche:
1570
Durchschn. Haltezeit:
11 Minuten
Erholungsfaktor:
8.70
Long-Positionen:
762 (48.54%)
Short-Positionen:
808 (51.46%)
Profit-Faktor:
2.30
Mathematische Gewinnerwartung:
20.02 USD
Durchschnittlicher Profit:
62.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-35.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-3 611.76 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-3 611.76 USD (8)
Wachstum pro Monat :
0.95%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
370.23 USD
Maximaler:
3 611.76 USD (0.11%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.11% (3 611.76 USD)
Kapital:
0.00% (0.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "GinzoNetwork-Trade" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
