Total de Trades:
1 570
Transacciones Rentables:
887 (56.49%)
Transacciones Irrentables:
683 (43.50%)
Mejor transacción:
3 219.81 USD
Peor transacción:
-822.61 USD
Beneficio Bruto:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (123.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 109.69 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
1570
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
8.70
Transacciones Largas:
762 (48.54%)
Transacciones Cortas:
808 (51.46%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
20.02 USD
Beneficio medio:
62.69 USD
Pérdidas medias:
-35.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 611.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 611.76 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
370.23 USD
Máxima:
3 611.76 USD (0.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.11% (3 611.76 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GinzoNetwork-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
