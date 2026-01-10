SeñalesSecciones
Li Min Lin

Tiny stream

Li Min Lin
0 comentarios
1 semana
0 / 0 USD
incremento desde 2026 1%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 570
Transacciones Rentables:
887 (56.49%)
Transacciones Irrentables:
683 (43.50%)
Mejor transacción:
3 219.81 USD
Peor transacción:
-822.61 USD
Beneficio Bruto:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Pérdidas Brutas:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
5 (123.30 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 109.69 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
1570
Tiempo medio de espera:
11 minutos
Factor de Recuperación:
8.70
Transacciones Largas:
762 (48.54%)
Transacciones Cortas:
808 (51.46%)
Factor de Beneficio:
2.30
Beneficio Esperado:
20.02 USD
Beneficio medio:
62.69 USD
Pérdidas medias:
-35.39 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-3 611.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 611.76 USD (8)
Crecimiento al mes:
0.95%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
370.23 USD
Máxima:
3 611.76 USD (0.11%)
Reducción relativa:
De balance:
0.11% (3 611.76 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.UScent 1570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.UScent 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.UScent 9.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 219.81 USD
Peor transacción: -823 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +123.30 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 611.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "GinzoNetwork-Trade" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

涓涓细流，汇聚成川……
2026.01.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
