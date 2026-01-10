- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 570
盈利交易:
887 (56.49%)
亏损交易:
683 (43.50%)
最好交易:
3 219.81 USD
最差交易:
-822.61 USD
毛利:
55 607.29 USD (212 646 pips)
毛利亏损:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
最大连续赢利:
5 (123.30 USD)
最大连续盈利:
5 109.69 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
22 几小时前
每周交易:
1570
平均持有时间:
11 分钟
采收率:
8.70
长期交易:
762 (48.54%)
短期交易:
808 (51.46%)
利润因子:
2.30
预期回报:
20.02 USD
平均利润:
62.69 USD
平均损失:
-35.39 USD
最大连续失误:
8 (-3 611.76 USD)
最大连续亏损:
-3 611.76 USD (8)
每月增长:
0.95%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
370.23 USD
最大值:
3 611.76 USD (0.11%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (3 611.76 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 219.81 USD
最差交易: -823 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +123.30 USD
最大连续亏损: -3 611.76 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 GinzoNetwork-Trade 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
涓涓细流，汇聚成川……
