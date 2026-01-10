- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 570
Прибыльных трейдов:
887 (56.49%)
Убыточных трейдов:
683 (43.50%)
Лучший трейд:
3 219.81 USD
Худший трейд:
-822.61 USD
Общая прибыль:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Общий убыток:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (123.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 109.69 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
1570
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
8.70
Длинных трейдов:
762 (48.54%)
Коротких трейдов:
808 (51.46%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
20.02 USD
Средняя прибыль:
62.69 USD
Средний убыток:
-35.39 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 611.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 611.76 USD (8)
Прирост в месяц:
0.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
370.23 USD
Максимальная:
3 611.76 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (3 611.76 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 219.81 USD
Худший трейд: -823 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +123.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 611.76 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
涓涓细流，汇聚成川……
Нет отзывов