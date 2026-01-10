СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Tiny stream
Li Min Lin

Tiny stream

Li Min Lin
0 отзывов
1 неделя
0 / 0 USD
прирост с 2026 1%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 570
Прибыльных трейдов:
887 (56.49%)
Убыточных трейдов:
683 (43.50%)
Лучший трейд:
3 219.81 USD
Худший трейд:
-822.61 USD
Общая прибыль:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Общий убыток:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (123.30 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 109.69 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
0.00%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
1570
Ср. время удержания:
11 минут
Фактор восстановления:
8.70
Длинных трейдов:
762 (48.54%)
Коротких трейдов:
808 (51.46%)
Профит фактор:
2.30
Мат. ожидание:
20.02 USD
Средняя прибыль:
62.69 USD
Средний убыток:
-35.39 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-3 611.76 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 611.76 USD (8)
Прирост в месяц:
0.95%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
370.23 USD
Максимальная:
3 611.76 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (3 611.76 USD)
По эквити:
0.00% (0.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.UScent 1570
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.UScent 31K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.UScent 9.6K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 219.81 USD
Худший трейд: -823 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +123.30 USD
Макс. убыток в серии: -3 611.76 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "GinzoNetwork-Trade" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

涓涓细流，汇聚成川……
Нет отзывов
2026.01.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
