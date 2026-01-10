- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 570
Profit Trade:
887 (56.49%)
Loss Trade:
683 (43.50%)
Best Trade:
3 219.81 USD
Worst Trade:
-822.61 USD
Profitto lordo:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Perdita lorda:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (123.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 109.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
1570
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
762 (48.54%)
Short Trade:
808 (51.46%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
20.02 USD
Profitto medio:
62.69 USD
Perdita media:
-35.39 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 611.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 611.76 USD (8)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
370.23 USD
Massimale:
3 611.76 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (3 611.76 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 219.81 USD
Worst Trade: -823 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +123.30 USD
Massima perdita consecutiva: -3 611.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
涓涓细流，汇聚成川……
