Li Min Lin

Tiny stream

Li Min Lin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
crescita dal 2026 1%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 570
Profit Trade:
887 (56.49%)
Loss Trade:
683 (43.50%)
Best Trade:
3 219.81 USD
Worst Trade:
-822.61 USD
Profitto lordo:
55 607.29 USD (212 646 pips)
Perdita lorda:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (123.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
5 109.69 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
1570
Tempo di attesa medio:
11 minuti
Fattore di recupero:
8.70
Long Trade:
762 (48.54%)
Short Trade:
808 (51.46%)
Fattore di profitto:
2.30
Profitto previsto:
20.02 USD
Profitto medio:
62.69 USD
Perdita media:
-35.39 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-3 611.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 611.76 USD (8)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
370.23 USD
Massimale:
3 611.76 USD (0.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.11% (3 611.76 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.UScent 1570
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.UScent 31K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.UScent 9.6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 219.81 USD
Worst Trade: -823 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +123.30 USD
Massima perdita consecutiva: -3 611.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "GinzoNetwork-Trade" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

涓涓细流，汇聚成川……
Non ci sono recensioni
2026.01.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
