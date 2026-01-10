시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Tiny stream
Li Min Lin

Tiny stream

Li Min Lin
0 리뷰
1
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2026 1%
GinzoNetwork-Trade
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 570
이익 거래:
887 (56.49%)
손실 거래:
683 (43.50%)
최고의 거래:
3 219.81 USD
최악의 거래:
-822.61 USD
총 수익:
55 607.29 USD (212 646 pips)
총 손실:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
연속 최대 이익:
5 (123.30 USD)
연속 최대 이익:
5 109.69 USD (4)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1570
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
8.70
롱(주식매수):
762 (48.54%)
숏(주식차입매도):
808 (51.46%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
20.02 USD
평균 이익:
62.69 USD
평균 손실:
-35.39 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 611.76 USD)
연속 최대 손실:
-3 611.76 USD (8)
월별 성장률:
0.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
370.23 USD
최대한의:
3 611.76 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.11% (3 611.76 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.UScent 1570
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.UScent 31K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.UScent 9.6K
  • 입금량
  • 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GinzoNetwork-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

涓涓细流，汇聚成川……
2026.01.10 00:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.10 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
