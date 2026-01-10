- 자본
- 축소
트레이드:
1 570
이익 거래:
887 (56.49%)
손실 거래:
683 (43.50%)
최고의 거래:
3 219.81 USD
최악의 거래:
-822.61 USD
총 수익:
55 607.29 USD (212 646 pips)
총 손실:
-24 173.29 USD (203 056 pips)
연속 최대 이익:
5 (123.30 USD)
연속 최대 이익:
5 109.69 USD (4)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
0.00%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
1570
평균 유지 시간:
11 분
회복 요인:
8.70
롱(주식매수):
762 (48.54%)
숏(주식차입매도):
808 (51.46%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
20.02 USD
평균 이익:
62.69 USD
평균 손실:
-35.39 USD
연속 최대 손실:
8 (-3 611.76 USD)
연속 최대 손실:
-3 611.76 USD (8)
월별 성장률:
0.95%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
370.23 USD
최대한의:
3 611.76 USD (0.11%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.11% (3 611.76 USD)
자본금별:
0.00% (0.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.UScent
|1570
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.UScent
|31K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.UScent
|9.6K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3 219.81 USD
최악의 거래: -823 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +123.30 USD
연속 최대 손실: -3 611.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "GinzoNetwork-Trade"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
