SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / TrueLo
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
0 inceleme
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
323
Kârla kapanan işlemler:
183 (56.65%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (43.34%)
En iyi işlem:
162.68 USD
En kötü işlem:
-104.51 USD
Brüt kâr:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Brüt zarar:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (395.71 USD)
Maksimum ardışık kâr:
657.16 USD (8)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
112
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.20
Alış işlemleri:
270 (83.59%)
Satış işlemleri:
53 (16.41%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
1.06 USD
Ortalama kâr:
30.50 USD
Ortalama zarar:
-37.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-688.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 430.94 USD (21)
Aylık büyüme:
14.59%
Algo alım-satım:
26%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 104.32 USD
Maksimum:
1 700.93 USD (57.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
57.96% (1 700.93 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +162.68 USD
En kötü işlem: -105 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +395.71 USD
Maksimum ardışık zarar: -688.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
İnceleme yok
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
