- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
323
盈利交易:
183 (56.65%)
亏损交易:
140 (43.34%)
最好交易:
162.68 USD
最差交易:
-104.51 USD
毛利:
5 582.14 USD (89 242 pips)
毛利亏损:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
最大连续赢利:
16 (395.71 USD)
最大连续盈利:
657.16 USD (8)
夏普比率:
0.03
交易活动:
n/a
最大入金加载:
0.00%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
112
平均持有时间:
38 分钟
采收率:
0.20
长期交易:
270 (83.59%)
短期交易:
53 (16.41%)
利润因子:
1.07
预期回报:
1.06 USD
平均利润:
30.50 USD
平均损失:
-37.44 USD
最大连续失误:
22 (-688.20 USD)
最大连续亏损:
-1 430.94 USD (21)
每月增长:
14.59%
算法交易:
26%
结余跌幅:
绝对:
1 104.32 USD
最大值:
1 700.93 USD (57.96%)
相对跌幅:
结余:
57.96% (1 700.93 USD)
净值:
0.00% (0.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|341
|
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-11K
|
- 入金加载
- 提取
最好交易: +162.68 USD
最差交易: -105 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 21
最大连续盈利: +395.71 USD
最大连续亏损: -688.20 USD
