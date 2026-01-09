SignauxSections
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
0 avis
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
323
Bénéfice trades:
183 (56.65%)
Perte trades:
140 (43.34%)
Meilleure transaction:
162.68 USD
Pire transaction:
-104.51 USD
Bénéfice brut:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Perte brute:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (395.71 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
657.16 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
112
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
0.20
Longs trades:
270 (83.59%)
Courts trades:
53 (16.41%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
1.06 USD
Bénéfice moyen:
30.50 USD
Perte moyenne:
-37.44 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-688.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 430.94 USD (21)
Croissance mensuelle:
14.59%
Algo trading:
26%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 104.32 USD
Maximal:
1 700.93 USD (57.96%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
57.96% (1 700.93 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +162.68 USD
Pire transaction: -105 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +395.71 USD
Perte consécutive maximale: -688.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
Aucun avis
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
