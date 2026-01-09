시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / TrueLo
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
0 리뷰
4
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 -35%
FPMarketsLLC-Live
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
352
이익 거래:
200 (56.81%)
손실 거래:
152 (43.18%)
최고의 거래:
162.68 USD
최악의 거래:
-209.70 USD
총 수익:
5 725.57 USD (186 665 pips)
총 손실:
-6 612.60 USD (108 095 pips)
연속 최대 이익:
16 (395.71 USD)
연속 최대 이익:
657.16 USD (8)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
4.93%
최대 입금량:
48.61%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
291 (82.67%)
숏(주식차입매도):
61 (17.33%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-2.52 USD
평균 이익:
28.63 USD
평균 손실:
-43.50 USD
연속 최대 손실:
22 (-688.20 USD)
연속 최대 손실:
-1 430.94 USD (21)
월별 성장률:
-47.05%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 104.32 USD
최대한의:
1 700.93 USD (57.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.96% (1 700.93 USD)
자본금별:
15.80% (355.14 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 346
EURCHF 3
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD -902
EURCHF 17
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD -15K
EURCHF 76
EURUSD -11
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +162.68 USD
최악의 거래: -210 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +395.71 USD
연속 최대 손실: -688.20 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5-2
0.60 × 95
Exness-MT5Real
1.08 × 85
GoMarkets-Live
1.19 × 21
RoboForex-ECN
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.71 × 7
FBSTradestone-Real
4.67 × 3
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
FPMarketsSC-Live
6.27 × 22
AlfaForexRU-Real
7.43 × 14
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.16 09:54
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 08:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.12 08:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.12 07:21
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오