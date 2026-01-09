리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live 0.38 × 16 ICMarketsSC-MT5-2 0.60 × 95 Exness-MT5Real 1.08 × 85 GoMarkets-Live 1.19 × 21 RoboForex-ECN 1.50 × 2 Exness-MT5Real3 1.71 × 7 FBSTradestone-Real 4.67 × 3 ICMarketsSC-MT5 4.74 × 94 FPMarketsSC-Live 6.27 × 22 AlfaForexRU-Real 7.43 × 14 RoboForex-Pro 9.97 × 273 ICTrading-MT5-4 12.10 × 314