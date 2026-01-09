- 자본
- 축소
트레이드:
352
이익 거래:
200 (56.81%)
손실 거래:
152 (43.18%)
최고의 거래:
162.68 USD
최악의 거래:
-209.70 USD
총 수익:
5 725.57 USD (186 665 pips)
총 손실:
-6 612.60 USD (108 095 pips)
연속 최대 이익:
16 (395.71 USD)
연속 최대 이익:
657.16 USD (8)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
4.93%
최대 입금량:
48.61%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
37 분
회복 요인:
-0.52
롱(주식매수):
291 (82.67%)
숏(주식차입매도):
61 (17.33%)
수익 요인:
0.87
기대수익:
-2.52 USD
평균 이익:
28.63 USD
평균 손실:
-43.50 USD
연속 최대 손실:
22 (-688.20 USD)
연속 최대 손실:
-1 430.94 USD (21)
월별 성장률:
-47.05%
Algo 트레이딩:
27%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 104.32 USD
최대한의:
1 700.93 USD (57.96%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.96% (1 700.93 USD)
자본금별:
15.80% (355.14 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|346
|EURCHF
|3
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-902
|EURCHF
|17
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-15K
|EURCHF
|76
|EURUSD
|-11
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +162.68 USD
최악의 거래: -210 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 21
연속 최대 이익: +395.71 USD
연속 최대 손실: -688.20 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FPMarketsLLC-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.60 × 95
|
Exness-MT5Real
|1.08 × 85
|
GoMarkets-Live
|1.19 × 21
|
RoboForex-ECN
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.71 × 7
|
FBSTradestone-Real
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
FPMarketsSC-Live
|6.27 × 22
|
AlfaForexRU-Real
|7.43 × 14
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
