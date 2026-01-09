- Crescita
Trade:
323
Profit Trade:
183 (56.65%)
Loss Trade:
140 (43.34%)
Best Trade:
162.68 USD
Worst Trade:
-104.51 USD
Profitto lordo:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Perdita lorda:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (395.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
657.16 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
270 (83.59%)
Short Trade:
53 (16.41%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
30.50 USD
Perdita media:
-37.44 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-688.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 430.94 USD (21)
Crescita mensile:
14.59%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 104.32 USD
Massimale:
1 700.93 USD (57.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.96% (1 700.93 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +162.68 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +395.71 USD
Massima perdita consecutiva: -688.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
