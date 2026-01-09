SegnaliSezioni
TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
0 recensioni
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
323
Profit Trade:
183 (56.65%)
Loss Trade:
140 (43.34%)
Best Trade:
162.68 USD
Worst Trade:
-104.51 USD
Profitto lordo:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Perdita lorda:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (395.71 USD)
Massimo profitto consecutivo:
657.16 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
112
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.20
Long Trade:
270 (83.59%)
Short Trade:
53 (16.41%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
1.06 USD
Profitto medio:
30.50 USD
Perdita media:
-37.44 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-688.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 430.94 USD (21)
Crescita mensile:
14.59%
Algo trading:
26%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 104.32 USD
Massimale:
1 700.93 USD (57.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
57.96% (1 700.93 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 323
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 341
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -11K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +162.68 USD
Worst Trade: -105 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +395.71 USD
Massima perdita consecutiva: -688.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsLLC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
