Total de Trades:
323
Transacciones Rentables:
183 (56.65%)
Transacciones Irrentables:
140 (43.34%)
Mejor transacción:
162.68 USD
Peor transacción:
-104.51 USD
Beneficio Bruto:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (395.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
657.16 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
112
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
270 (83.59%)
Transacciones Cortas:
53 (16.41%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
30.50 USD
Pérdidas medias:
-37.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-688.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 430.94 USD (21)
Crecimiento al mes:
14.59%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 104.32 USD
Máxima:
1 700.93 USD (57.96%)
Reducción relativa:
De balance:
57.96% (1 700.93 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|323
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|341
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-11K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.38 × 16
|
ICMarketsSC-MT5
|4.74 × 94
|
RoboForex-Pro
|9.97 × 273
|
ICTrading-MT5-4
|12.10 × 314
