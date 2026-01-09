SeñalesSecciones
Catalin Mihai Tiepac

TrueLo

Catalin Mihai Tiepac
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 15%
FPMarketsLLC-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
323
Transacciones Rentables:
183 (56.65%)
Transacciones Irrentables:
140 (43.34%)
Mejor transacción:
162.68 USD
Peor transacción:
-104.51 USD
Beneficio Bruto:
5 582.14 USD (89 242 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 241.02 USD (100 473 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (395.71 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
657.16 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
n/a
Carga máxima del depósito:
0.00%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
112
Tiempo medio de espera:
38 minutos
Factor de Recuperación:
0.20
Transacciones Largas:
270 (83.59%)
Transacciones Cortas:
53 (16.41%)
Factor de Beneficio:
1.07
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
30.50 USD
Pérdidas medias:
-37.44 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
22 (-688.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 430.94 USD (21)
Crecimiento al mes:
14.59%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 104.32 USD
Máxima:
1 700.93 USD (57.96%)
Reducción relativa:
De balance:
57.96% (1 700.93 USD)
De fondos:
0.00% (0.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 323
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 341
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -11K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +162.68 USD
Peor transacción: -105 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 21
Beneficio máximo consecutivo: +395.71 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -688.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FPMarketsLLC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FPMarketsLLC-Live
0.38 × 16
ICMarketsSC-MT5
4.74 × 94
RoboForex-Pro
9.97 × 273
ICTrading-MT5-4
12.10 × 314
2026.01.09 16:39
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.09 16:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2026.01.09 16:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.09 16:39
A large drawdown may occur on the account again
